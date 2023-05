Tanti interrogativi al centro del processo per la morte di Danilo Molducci

Iniziato il processo per la morte di Danilo Molducci, medico di Campiano, in pensione, ucciso a 67 anni, secondo la Procura, per un sovradosaggio di medicinali, che l’uomo assumeva per le proprie terapie. L’autopsia ha rilevato al momento della morte dosi superiori oltre 10 volte una normale terapia.

A processo il figlio del medico, Stefano Molducci, 40 anni, conosciuto a Castrocaro per essere stato in passato segretario del Partito Democratico, e la donna 52enne assunta come badante del medico, Elena Vasi Susma.