Stefano Accorsi ambasciatore dell’Emilia Romagna per rilanciare il Turismo: uno spot per raccontare le bellezze della Regione

Un viaggio tra i borghi, le città d’arte e le bellezze dell’Emilia Romagna accompagnati da un testimonial d’eccezione, Stefano Accorsi: ecco lo spot televisivo pensato per promuovere l’offerta turistica della Regione. Il video sarà al centro di una campagna di comunicazione che dal 9 maggio al 5 giugno prevede oltre 800 passaggi sulle più importanti reti televisive nazionali. Si tratta di un investimento complessivo di oltre 500mila euro che ha come obiettivo principale quello di attrarre i visitatori verso le mete della Regione dopo un anno difficile per il comparto turistico. Lo spot è stato presentato oggi in video conferenza stampa dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dall’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, e dallo stesso Stefano Accorsi. Il video è prodotto da The Solo House, su script diFabio Bonifacci e Stefano Accorsi e con la regia di Paolo Freschi.