StartCoop: Confcooperative premia le migliori cooperative nate nel 2022

Confcooperative Romagna premia le migliori startup romagnole. Con le premiazioni delle migliori quattro cooperative nate lo scorso anno, si è conclusa l’edizione 2022-2023 di StartCoop che ha distribuito ai vincitori un montepremi di 31 mila euro, fra servizi a favore delle aziende e premi in denaro. Medical Coop Cattolica, Project One Studio di Cesena, Ways2italy di Cervia e Futura di Rimini le imprese premiate.

Startcoop è promosso da Confcooperative Romagna in collaborazione con Linker Romagna, Irecoop Emilia-Romagna e le agenzie Assimoco della Romagna. L’edizione 2022 ha avuto il sostegno di Banca Malatestiana, BCC Romagnolo, LA BCC ravennate forlivese e imolese e Riviera Banca.

Pronta a partire l’edizione dedicata al 2023.