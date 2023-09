Per l’ennesima volta l’associazione di volontariato ‘Il Terzo Mondo ODV’ attraverso il suo Presidente fondatore Charles Tchameni Tchienga denuncia “il ripetuto comportamento inaccettabile di alcuni benefattori indisciplinati e irrispettosi”. Poiché continuano a lasciare incustodite le donazioni davanti allo Sportello del Sorriso di Via Grado 30, ignorando i molteplici cartelli appesi sui tre ingressi dello stabilimento, nei quali vengono indicate le disposizioni precise su come comportarsi negli orari e giorni di chiusura.

Per il presidente Charles Tchameni Tchienga, vedere quella confusione vicino ‘lo sportello del sorriso’ “È stato per me come ricevere un pugno allo stomaco. Una delusione senza precedenti, frutto di un atteggiamento incomprensibile da parte di alcuni cittadini altamente indisciplinati, che genera ed incentiva il degrado presso e nei dintorni di via Grado 30.

Sono personalmente arrabbiato e deluso con questa categoria di benefattori disordinati e menefreghisti che, continuando a questo ritmo, rischiano fortemente di trasformare lo sportello del sorriso, luogo per eccellenza dell’accoglienza, la solidarietà e dell’integrazione multietnica, in una discarica”.

Lo sportello collabora strettamente con le istituzioni, il mondo dell’imprenditoria, sindacale, realtà ravennate che si occupa del volontariato e del sociale, il singolo cittadino e con la società civile ravennate.

“Conta oltre 500 cittadini benefattori attivi annualmente a donarci degli indumenti vari a favore di oltre 350 famiglie indigenti registrati e residenti nella provincia di Ravenna e dintorni e numerose famiglie in stato di diniego nei paesi del Terzo Mondo Camerun, Costa d’Avorio, Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Ghana, Marocco, Albania, Romania…ecc)sul versante della cooperazione internazionale allo sviluppo.

Di fronte ad un mare magnum cosi solidale, omogeneo e complementare, penso che questa gente si meriti un rispetto assoluto con tanto di cappello, anzi lo pretendo. Poiché lasciare incustodite le donazioni davanti allo Sportello del Sorriso, generando una situazione di degrado in via Grado e dintorni significa non solo calpestare il grande lavoro di questa speciale rete solidale, ma anche uno schiaffo al mondo del volontariato e della povertà”.

‘Lo sportello del sorriso’ di via Grado 30 apre al pubblico mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30. Per qualsiasi altre emergenze è possibile chiamare il numero 388 880 4173 per concordare un momento per il ritiro delle donazioni.

“Spero e rimango fiducioso del fatto che qualcuno possa finalmente capire quanto danno sta facendo ad un settore cosi prestigioso, non rispettando le regole e calpestando il sacrificio e la dignità delle persone”, ha concluso il presidente fondatore Charles Tchameni Tchienga.