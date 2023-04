Ad un mese e mezzo dall’avvio della 49^ 100 km del Passatore (27-28 maggio 2023) andrà in onda uno speciale curato dal celebre podcast e show Storie di Runner 451 dedicato interamente alla Firenze-Faenza, l’ultramaratona più amata del mondo. La puntata sarà disponibile dalle ore 19 del 19 aprile su youtube a questo link: https://youtu.be/42SfRNtjztM

La trasmissione, inoltre, sarà disponibile in versione audio e video anche su Spotify e in versione audio in tutte le altre piattaforme podcast come, ad esempio, Amazon Music.

Lo speciale dedicato alla Cento, della durata di 30 minuti permetterà agli appassionati di vivere la corsa direttamente da Piazza del Popolo di Faenza e lungo le strade del “Passatore”, con la partecipazione di grandi ospiti e di membri coinvolti nell’organizzazione della gara.

Protagonisti della puntata saranno infatti “Re” Giorgio Calcaterra (vincitore per 12 volte della Firenze-Faenza), Eleonora Rachele Corradini, vincitrice in campo femminile dell’edizione 2022, Marco Menegardi, vincitore della Cento 2019 e della special edition del Campionato Italiano 100 km su Strada 2021 e Massimo Giacopuzzi, secondo nell’edizione 2022 del ‘Passatore’. Gli ospiti si confronteranno in una approfondita intervista a 4.

Il presidente dell’Asd Giordano Zinzani e Tatiana Khitrova, colonna portante della Cento racconteranno invece la storia della gara fino alle novità della prossima edizione che consta già 2600 iscritti.

In ‘casa’ Passatore si registra anche la presenza del runner appartenente al Gruppo Sportivo 100 km del Passatore Gabriele Turroni. L’atleta faentino sarà impegnato in una chiacchierata con Simone Cellini (tra gli autori della puntata e Responsabile di Runner 451) dispensando consigli sul percorso e raccontando di come la gara abbia un significato particolare per un faentino. Il biologo nutrizionista Nicolas Cicognani suggerirà come affrontare la gara dal punto di vista dell’integrazione, dell’alimentazione e dell’idratazione mentre, la penna di Marco Raffaelli, ripercorrerà le 49 edizioni della gara con immagini suggestive.

Storie di Runner 451 – Info sulla trasmissione

Storiecorrenti e Runner 451 hanno creato “Storie di Runner 451 Show” una trasmissione interamente dedicata al running in tutte le sue derivazioni con tante rubriche, reportage dalle gare, ospiti, recensioni, e tantissime curiosità.

Nasce per il web e dalla rete ha fatto proprie il ritmo e la versatilità. In 30 minuti gli autori riescono a dare spazio a storie di grandi campioni, appassionati, eventi e brand.

Le puntate costruite con rubriche accattivanti vedono professionisti del mondo dello sport e della comunicazione alternarsi in un mix di consigli pratici e analisi di un mondo sportivo in continua evoluzione.

Storie di Runner 451 va in onda tutte le settimane sfruttando la massima condivisione dei 75.000 follower delle due piattaforme Storiecorrenti e Runner 451 viene condiviso tra podcast e social network restando on line per sempre.