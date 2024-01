“L’intento della protesta, come si legge chiaramente nel nostro comunicato che diversi giornali hanno diffuso, non è rivolta alla Nott de Bisò in sè, nè all’ambiente dei rioni, eppure molte critiche ci hanno accusato di voler “distruggere le tradizioni” e di incolpare i rionali di razzismo, mentre in realtà al loro interno accolgono senza la minima discriminazione persone di ogni origine.

Le accuse di cancel culture (di voler “cancellare” la cultura romagnola) non ci sembra possano reggere dal momento che non abbiamo mai chiesto di cancellare la Nott de Bisò, anche se come collettivo militante radicale troviamo molti punti critici nella tradizione del Palio, che reitera una narrazione storica patriarcale, che crea sofferenza per animali, che ignora questioni relative all’inclusività e alla sostenibilità ambientale. In nessuna parte del nostro comunicato accusiamo le/i rionali di razzismo, ma alcune di noi sanno per esperienza che i tentativi di alzare voci di dissenso riguardo certi “usi e costumi” vengono prontamente silenziati.

Ciò che ci siamo limitate/i a chiedere è di aprire uno spazio collettivo di trasformazione, dal momento che soggettività diverse partecipano alla comunità e che da anni l’evento del rogo di un “saraceno nero come simbolo di avversità” suscita disagio e critiche da più parti. Questa ci sembra l’occasione, come abbiamo esplicitato, per iniziare un processo di confronto e trasformazione collettiva; non abbiamo chiesto che scomparisse da un giorno all’altro il Niballo, né che lo si nascondesse sotto uno strato di vernice diversa (cosa che farebbe invece la cancel culture).

La possibilità di una trasformazione porta con sé l’occasione di creare nuova partecipazione, di rinnovare momenti di aggregazione cui oggi si partecipa in modo automatico e senza pensiero, come dimostra il fatto che la maggior parte delle voci contrarie alla nostra manifestazione ha affermato semplicemente che “si deve continuare a fare così perchè si è sempre fatto così”.

Siamo state accusate/i di essere ignoranti, di non conoscere la storia, ma quella storia noi la conosciamo bene, l’abbiamo studiata anche da sole/i quando ci siamo chieste/i: “Perchè bruciamo il Niballo?”. La storia non è un monolite e oggi più che mai abbiamo la possibilità e il dovere di scoprire ciò che non ci è stato raccontato. D’altronde al sorgere improvviso della manifestazione del Palio, a metà del secolo scorso, anche “la maggioranza dei faentini […] andò mormorando che: is l’era invantë” (dall’introduzione al libro di Primo Solaroli, Niballo. Il palio di Faenza, 1970, pag. 8). Il fatto che Annibale sia un comandante cartaginese di duemila anni fa non ci sembra un buon motivo perchè le cose continuino a essere come sono sempre state. Perché i simboli non sono solo vuoti simulacri, e noi giovani che viviamo in una società fatta di immagini lo sappiamo bene. I simboli, anche quando vengono da un passato lontano, parlano nel presente.

Come mostrano le reazioni al nostro gesto, sembra esserci confusione tra molte/i faentine/i, che non sanno di preciso chi sia il Niballo (viene chiamato anche “il Saladino”), quando sia vissuto, perché venga rappresentato scuro (mentre non si sa di che colore fosse la sua pelle), e soprattutto quale possa essere l’effetto di una tale rappresentazione, non contestualizzata, agli occhi di una comunità fatta anche di persone nere, arabe, migranti o cittadine/i che vivono quotidianamente sulla propria pelle discriminazioni razziste, anche in questa città, così come in tutta l’Italia che oggi ha al governo persone che non hanno alcun problema a richiamarsi al fascismo e perseguire concretamente politiche xenofobe.

Molte risposte al nostro gesto, pacifico e piuttosto modesto, ci hanno esplicitamente invitato a “ritornarcene al nostro paese”; tuttavia le persone di Spazi Mirabal sono quasi tutte nate e cresciute in Emilia Romagna. Il fatto che chi esprime dissenso sia automaticamente catalogato come straniero da espellere dice molto su quanto sia inconsistente la nostra presunta educazione democratica. Non abbiamo bisogno di presentarci come italiane/i o non-italiane/i, di origini europee o non-europee (anche se siamo tutte queste cose) per esprimere dissenso verso tradizioni dai risvolti razzisti che avvengono ogni anno nella piazza che viviamo.