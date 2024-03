L’organizzatore Marco Morigi: “Ci spiace non aver potuto accontentare tutti” Arriva il sold-out per la prima edizione della “Cervia Run” che, con anticipo rispetto alle scadenze annunciate, per un afflusso di richieste ben al di sopra delle aspettative, ha dovuto chiudere ufficialmente le iscrizioni alla gara competitiva già nei primi giorni di questa settimana:

“Ci spiace non aver potuto accontentare tutti – spiega l’organizzatore Marco Morigi – ma, per ragioni logistiche, non potevamo andare oltre un certo numero di partecipanti. Ci scusiamo con tutti coloro che sono rimasti esclusi e a loro va il nostro affettuoso arrivederci all’edizione del 2025”.

Dunque, tra agonisti iscritti alle gare competitive Fidal e amatori che prenderanno il via alla passeggiata benefica di 5 chilometri, domenica 24 marzo – davanti al quartier generale del bagno Marco 184 di Cervia – sono attesi circa 2500 runner: “Un numero che ci riempie di orgoglio – prosegue Morigi – e che dimostra le enormi potenzialità di un evento che ha tutte le caratteristiche per diventare un grande classico del podismo romagnolo”.

La “due giorni” di sport e divertimento partirà già domani (sabato), dalle ore 10 alle 19, con l’apertura ufficiale della segreteria per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Domenica 24 marzo, invece, ritrovo alle 7.45 per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara (per tutte e 3 le gare) e, alle 9.30, la partenza della 10 km e della 21,097 km. Cinque minuti dopo lo start della “camminata ludico motoria non competitiva” e, dalle 12.30, le premiazioni della 10 e della 21,097 km.

La rassegna – che gode del patrocinio del Comune di Cervia ma anche della Regione Emilia Romagna che ha concesso il suo marchio “E-R Sport Valley” – avrà anche un copertura mediatica di prestigio: all’evento, infatti, sono attese le telecamere Sky della trasmissione “Icarus” che dedicherà un ampio servizio televisivo alla manifestazione cervese. Ad animare il villaggio ci sarà anche la musica di Radio Bruno, media partner dell’evento.