Nonostante la particolarità del momento Maria Rubini ha voluto festeggiare domenica i suoi 102 anni appena compiuti, invitando a pranzo i familiari, Il Sindaco e i suoi più stretti amici.

Maria Rubini è nata a Modigliana il 25/02/1918 e si trasferì in giovanissima età a Solarolo, assiema a tutta la Famiglia. Durante il pranzo ha scherzato e fatto battute specie con le tre figlie Lucia, Domenica e Francesca, mostrando uno spirito e un’energia invidiabili e una capacità di rapportarsi con tutti in modo aperto e spiritoso.

“Qui a Solarolo, come ha più volte ribadito durante il pranzo, ha vissuto con fede e nel rispetto assoluto dell’onestà, lavorando duro e facendo sacrifici, ma sempre onorando gli impegni e ripettando la legalità. Cosa che non tutti fanno, ha puntualmente sottolineato. Secondo Maria è’ stato il rispetto rigoroso di questi principi ha donarle l’elisir di lunga vita. Un buon suggerimento per tutti noi” afferma il sindaco di Solarolo Stefano Briccolani.