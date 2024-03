Škoda: Lineablù migliora l’esperienza di acquisto del cliente. Ecco le novità 2024

La concessionaria Lineablù a Ravenna, Cesena e Imola, porta tante novità e anticipazioni riguardanti la gamma di modelli Škoda per il 2024.

La Kamiq Facelift, la Škoda Fabia Young Edition, la nuova Superb e soprattutto il concetto innovativo di Let’s Explore, che Lineablù e Škoda Italia hanno messo in atto per dare un’esperienza unica al cliente.

Luca Donnini, responsabile vendite di Škoda, ci racconta le caratteristiche che rendono Kamiq Facelift un’autentica rivoluzione nel settore automobilistico e come queste innovazioni migliorano l’esperienza alla giuda.

Non da meno Fabia Young Edition che la rendono un’auto attenete per i potenziali acquirenti, sia giovani che coloro che cercano un’auto dal design dinamico.

La novità di Škoda è la Superb. Un modello che rappresenta il fiore all’occhiello di Škoda e che promette di stupire non solo per il suo design rivoluzionario, ma anche per la tecnologia innovativa.