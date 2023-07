“Skateboarding protagonista nella giornata di ieri con il Campionato Italiano Park. A Lido di Ostia assegnati i titoli 2023. Protagonisti dell’appuntamento romano, al The Spot Skatepark, Filippo Fanelli e Lucrezia Zarattini che si impongono nella gara dei Senior. Tra i giovanissimi vittoria per Edoardo Poggio, nella Junior Maschile.

Un Campionato quello andato in scena ieri che ha rappresentato, soprattutto per i nostri junior, un utilissimo banco di prova in vista dei prossimi Campionati Mondiali Park, validi come tappa di qualificazione olimpica. Evento che si svolgerà proprio al The Spot di Ostia, a inizio ottobre 2023. A seguire gli atleti azzurri il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Daniele Galli, pronto ad avere indicazioni utili per le convocazioni mondiali.

“Il livello della competizione si è alzato tantissimo, in particolare nella categoria junior – ha detto il CT Galli, a fine gara – Settore che il team azzurro segue con particolare interesse, con l’obiettivo di portare i nostri giovanissimi atleti a livello dei senior già affermati. Il contest di oggi ha fornito importanti input e ha messo in evidenza un livello generale in crescita. L’evento ospitato nel bellissimo park di Ostia ha confermato una buona partecipazione di pubblico, nonostante alla voce iscrizioni ci fossero alcune defezioni importanti. Siamo soddisfatti delle indicazioni avute – ha concluso il CT – Riponiamo tante aspettative per la prossima tappa di qualificazione a Parigi, quella dei Modiali, proprio qui al Lido”.

Tornando alla gara: Il Campionato Park 2023 ha raccontato di una prova Senior Maschile combattutissima e incerta fino all’ultimo trick, con Filippo Fanelli che si conferma, per il secondo anno consecutivo, campione italiano, spuntandola su Guglielmo Marin. Tra le senior donne è Lucrezia Zarattini che bissa il titolo dello scorso anno e si candiada a recitare un ruolo da protagonista, a ottobre nel mondiale di casa”.