Mancanza di etichette indicanti la provenienza dei prodotti, alimenti scaduti, condizioni igieniche non idonee e mancate autorizzazioni: aumentano, in vista delle festività natalizie, i controlli della Polizia locale di Ravenna relativamente alla sicurezza alimentare in mercati, esercizi di vicinato, pubblici esercizi e attività artigianali. Sono quattro i sequestri effettuati negli ultimi giorni che hanno riguardato negozi che avevano posto in vendita pesce congelato privo dell’etichetta indicante la provenienza del pescato in lingua italiana, legumi secchi e prodotti ortofrutticoli freschi, anche questi privi delle indicazioni di provenienza, nonché un pub dove il personale dell’Ufficio polizia commerciale tutela del consumatore ha trovato 8 chili di carne e 5 chili di pasta fresca scaduti, 3 chili di salse conservate in contenitori non indicanti la data di scadenza. I controlli della Polizia locale hanno riguardato anche alcune strutture ricettive come alberghi e b&b. In tre casi gli agenti hanno rilevato irregolarità relative all’aumentata capacità ricettiva rispetto al numero di posti letto autorizzati.