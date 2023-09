Sabato 30 settembre 2023 alle ore 18.00 presso il Museo NatuRa nel Palazzone di Sant’Alberto in Via Rivaletto 25, presentazione della guida curata da Giovanni Gardini, Linda Kniffitz e Maria Grazia Marini Il Sito Unesco di Ravenna. Otto monumenti di valore universale, pubblicato dalle Edizioni del Girasole come strumento essenziale per far conoscere i monumenti e i mosaici ravennati sia ai turisti sia ai concittadini.

Ravenna è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità nel 1996 per i suoi beni culturali paleocristiani e bizantini, per la suprema maestria artistica dei suoi mosaici e per l’unicità delle sue basiliche.

Intervengono Giovanni Gardini e Linda Kniffitz

Le immagini più significative del volume saranno proiettate a schermo nel corso dell’incontro.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Amici di Olindo Guerrini”.

Farà gli onori di casa Vania Vassura.

Scheda Libro:

Titolo: Il Sito Unesco di Ravenna, otto monumenti di valore universale

Autori: Giovanni Gardini, Linda Kniffitz, Maria Grazia Marini

Ecco la tua guida del Sito Unesco di Ravenna: Battisteri Neoniano e Ariano, Cappella Arcivescovile, Basiliche di S. Apollinare Nuovo, S. Apollinare in Classe e S. Vitale, Mausolei di Galla Placidia e Teodorico. Sono ben 8 i monumenti ravennati che compongono il Sito Unesco e che hanno reso Ravenna patrimonio dell’umanità dal 1996 per i suoi beni culturali paleocristiani e bizantini e per la suprema maestria artistica dei suoi mosaici.

A Ravenna il mosaico – già diffuso in tutta l’area del bacino mediterraneo – da decorazione pavimentale si eleva lungo le pareti e sulle cupole, con irripetibile armonia architettonica e potente apparato iconografico. Nei mosaici di Ravenna si narrano i testi sacri attraverso le immagini: qui troviamo le prime rappresentazioni dell’iconologia cristiana, uomini e donne, santi e vescovi e vergini, un’imperatrice con le sue principesse; troviamo animali, fiori e stelle, una combinazione di realismo e simbolismo unica al mondo, un punto di partenza imprescindibile per gli sviluppi successivi nella storia dell’arte universale.

La bellezza di Ravenna è nascosta all’interno di battisteri, basiliche e mausolei e nei tesori di luce e di colore che il suo patrimonio musivo sprigiona da secoli. Il mosaico è un modo per raccontare storie, per rappresentare lezioni e sogni, è una metafora e allo stesso tempo è reale, concreto, solido e resistente.

In ordine non cronologico, questo libro racconta di battisteri, basiliche e mausolei, luoghi che in antico erano dedicati al ritrovarsi degli uomini in comunità, e cioè rispettivamente all’inizio della vita (battisteri), allo svolgersi della vita (basiliche) e alla fine della vita (mausolei). Racconta anche di come in anni recenti si sia deciso di narrare di nuovo questa straordinaria storia.