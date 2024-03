Si presenta il candiato del centrodestra per Russi: Sante Samorè

Presentazione ufficiale per Sante Samorè, candidato sindaco a Russi per il centrodestra. Insegnante in pensione, Samorè sarà il candidato di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia che sfiderà la sindaca uscente Valentina Palli, in cerca della riconferma con la coalizione di centrosinistra.

Già candidato in consiglio comunale, Samorè ha alle spalle una lunga militanza politica ed è stato responsabile della Banda Città di Russi.

A presentare Samorè sono stati l’On. Jacopo Morrone, per la Lega, Fabrizio Dore, coordinatore provinciale per Forza Italia, e Alberto Ferrero, coordinatore di Fratelli d’Italia.