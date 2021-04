Si complica il passaggio del Fontanone all’Asp: il Consiglio di Stato sospende l’iter

Si complica il passaggio del Fontanone dall’attuale gestione di In Cammino alla nuova gestione dell’Asp della Romagna Faentina. Il Consiglio di Stato ha infatti disposto la sospensiva degli atti accogliendo il ricorso della cooperativa In Cammino e condannando l’Unione della Romagna Faentina al pagamento di 2 mila euro di spese legali.

Lo scorso anno la Romagna Faentina aveva deciso di affidare i 112 posti letto accreditati al Fontanone alla nuova gestione dell’Asp. Una decisione che aveva sollevato anche un dibattito politico tuttora in corso, legato ai bilanci della stessa Azienda di Servizi alla Persona. Contro il cambio di gestione si era subito opposto l’attuale gestore, In Cammino, ma a dicembre il Tar si era espresso a favore dell’Unione della Romagna Faentina. Ora però il Consiglio di Stato ha bloccato il cambio di gestione, che, dopo un primo rinvio, doveva avvenire proprio nel mese di aprile, e chiesto al Tar di tornare ad esprimersi in merito.