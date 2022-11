Sabato 5 e domenica 6 novembre 2022, presso il centro vaccinale “Valerio Pedoni” di Casola Valsenio, si è tenuta la vaccinazione Antinfluenzale e Anti-Covid19 degli assistiti dei Medici di Medicina Generale, dottoressa Elena La Porta e dott. Marco Ioni.

Le prenotazioni raccolte dai volontari/e della Misericordia, presso la Farmacia di Casola Valsenio, erano 562 per il vaccino AntiCovid e 738 per il vaccino Antinfluenzale, per un totale di 835 pazienti.

L’esperienza della vaccinazione in loco, per evitare il trasferimento a km di distanza, come nelle precedenti occasioni è stata resa possibile dall’impegno dei medici di medicina generale, del personale infermieristico, dei farmacisti e delle farmaciste, dei Vigili del Fuoco Volontari, della Fraternita di Misericordia, del Gruppo Cittadinanza Attiva, dei volontari impegnati nella gestione informatica dei dati dei vaccinati.

L’Amministrazione comunale rivolge un sincero ringraziamento ai volontari e alle volontarie per il forte senso civico manifestato, con impegno e sensibilità, negli anni della pandemia.