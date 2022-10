Nell’ambito della Settimana della protezione civile, che è arrivata quest’anno alla sua quarta edizione, sabato 15 ottobre in piazza del Popolo e in piazza Garibaldi dalle 9 alle 12 si svolgeranno una serie di eventi ed iniziative per sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, della resilienza e della riduzione dei rischi. La giornata, aperta alla partecipazione pubblica, sarà preceduta, domani 14 ottobre alle 10 in sala D’Attorre di Casa Melandri, da una iniziativa formativa dedicata esclusivamente agli amministratori locali, ai dirigenti e funzionari pubblici, alle forze dell’ordine e a tutte le associazioni di volontariato di protezione civile sulle tematiche connesse ai profili di responsabilità in materia di protezione civile.

Tutte le iniziative in programma sono promosse dalla Prefettura in collaborazione con il Comune di Ravenna attraverso l’Ufficio di Protezione civile e la Regione Emilia-Romagna. Il Comune aderisce inoltre alla campagna di comunicazione nazionale “Io non rischio” sui rischi naturali che interessano il Paese, che sarà invece presente in piazza con uno stand per l’intera giornata gestito dall’Associazione di Volontariato RC Mistral.

La giornata di sabato 15 sarà aperta alle 9 in piazza del Popolo dal sindaco Michele de Pascale e dal prefetto Castrese De Rosa, che inaugureranno la Cittadella di protezione civile, presente anche in piazza Garibaldi. Nelle piazze saranno presenti istituzioni e associazioni di volontariato, che effettueranno anche una serie di simulazioni aperte a tutti e dove parteciperanno anche alcune classi di studenti del territorio.

Nello specifico, il 118 monterà una tenda Pma (posto medico avanzato) ed esporrà alcuni mezzi utilizzati durante le operazioni di soccorso, oltre alla simulazione di emergenza in cui verranno evidenziate le varie fasi operative e gestionali, l’attività di recupero/trasporto di un infortunato (in collaborazione con i Vigili del fuoco) e l’esercitazione con i manichini su come eseguire un massaggio cardiaco. Presenti in piazza anche i Vigili del fuoco che, tra le varie attività, simuleranno anche due manovre. Nel corso della mattinata i volontari della Croce rossa illustreranno ad alcune classi di studenti le loro attività principali, con particolare attenzione a quelle di primo soccorso, come prepararsi e comportarsi in occasione di disastri di vario tipo: dai terremoti alle alluvioni. Anche l’Esercito sarà presente con equipaggiamenti, attrezzature e mezzi militari messi a disposizione dai guastatori paracadutisti dell’8° reggimento genio di Legnago della Brigata Paracadutisti “Folgore” per le attività di bonifica occasionale del territorio da residuati bellici. Inoltre sarà prevista anche una dimostrazione di intervento da parte di un artificiere dell’Esercito per la bonifica a seguito della simulazione del ritrovamento di un ordigno esplosivo.

Il coordinamento provinciale di Protezione Civile invece sarà presente con un mezzo attrezzato per lo spegnimento di incendi boschivi, ed uno attrezzato al rischio idraulico. Verrà poi spiegato ai presenti come funziona il sistema di tracciamento gps e ci sarà una dimostrazione su come affrontare l’innalzamento dell’acqua e come contenerla.

Sarà invece presente per tutta la giornata lo stand in piazza del Popolo della campagna di comunicazione nazionale “Io non rischio” a cura del Dipartimento della Protezione Civile. I volontari di protezione civile R.C. Mistral, in collaborazione con il Comune di Ravenna, forniranno nell’arco della giornata spunti e approfondimenti sul rischio sismico e maremoto e sui comportamenti utili da adottare per proteggere se stessi e l’ambiente in cui si vive. Per avere maggiori informazioni sulla campagna: www.iononrischio.protezionecivile.it.