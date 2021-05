L’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi, a conclusione di una procedura di concorso pubblico indetto in forma associata da un gruppo di Asp della Regione Emilia – Romagna, sta procedendo all’assunzione, a tempo indeterminato, di 8 Infermieri. I nuovi assunti saranno assegnati alle Case Residenza per Anziani e ai Centri Diurni ” Alfredo Baccarini” di Russi e “Ferdinando Busignani” di Cervia.

La Presidente dell’Azienda di servizi, Fabiola Gardelli ha dichiarato “Mantenere alta la qualità dei servizi agli anziani è la finalità che il Consiglio di Amministrazione persegue. Vogliamo investire sulla stabilità delle professioni sanitarie e socio sanitarie. Concluso finalmente il lungo iter del Bando per infermieri, ora si lavora al concorso per assumere il personale OSS a tempo indeterminato”.

“Quello dell’assunzione di 8 professionisti sanitari, parte dei quali verranno destinati alla CRA Baccarini, è un percorso di risposta ai bisogni sempre più stringenti e sentiti dai nostri anziani tanto quanto dalle loro famiglie. Una scelta che rafforza l’Azienda ma che ancora prima rispecchia il livello qualitativo del servizio e la volontà di dare risposte di tutela sempre più efficaci in termini di welfare”, aggiunge la Sindaca di Russi Valentina Palli.

La graduatoria degli infermieri, di validità triennale, potrà essere utilizzata anche per rispondere in maniera più efficace ai bisogni sanitari degli anziani, con l’obiettivo di ampliare l’assistenza infermieristica sulle 24 ore nelle strutture residenziali gestite dall’ASP, in accordo con la AUSL della Romagna.