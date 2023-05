Nella giornata di ieri, domenica 28 maggio, il Tennis Club Faenza è tornato in campo con le sue due squadre più rappresentative, in Serie B2 Femminile e in Serie C maschile.

Serie C Maschile

Nel secondo ed ultimo turno dei playoff regionali, il Tennis Club Faenza si è imposto 4-2 sui campi del Forum Tennis Forlì. «È stata una giornata molto impegnativa, con i singoli conclusi sul punteggio di 2-2 dopo essere andati tutti al terzo set – commenta Edoardo Pompei, capitano dei faentini – Poi, nei doppi, siamo riusciti ad avere la meglio, giocando due ottime partite. Buona prestazione da parte di tutti». I risultati dei singoli: Edoardo Pompei – Nicola Filippi 6-3 3-6 3-6, Mattia Bandini – Nicola Ravaioli 6-2 2-6 6-3, Giacomo Botticelli – Tommaso Filippi 6-3 6-7 3-6, Andrea Bosi – Sasha Marinoni 6-4 3-6 6-1. I doppi: Pompei-Botticelli – Filippi-Filippi 6-4 6-3, Bandini-Romeo Falconi – Ravaioli-Marinoni 7-5 6-2. La squadra faentina si è così guadagnata l’accesso al tabellone nazionale, dove si giocherà la promozione in Serie B2 contro un avversario ancora da definire, con gara di andata il 25 giugno e ritorno il 2 luglio.

Serie B2 Femminile

Nel suo primo impegno casalingo, la squadra neopromossa del Tennis Club Faenza è stata sconfitta 3-1 dalla forte Torres Sassari, che sui campi di via Medaglie d’Oro si è presentata con una straniera, la tedesca Natalia Siedilska. Nei tre singolari la sola Valgimigli è andata vicina al successo, lottando per oltre due ore e mezza e perdendo solo dopo un combattuto terzo set. Il punto della bandiera è arrivato ancora una volta dal doppio, grazie alla rinuncia delle sarde, dopo che Ercolino ed Arcangeli erano partite in vantaggio 1-0. I risultati dei singoli: Natalia Siedilska – Alessia Ercolino 6-1 6-0, Alice Ferlito – Chiara Arcangeli 6-1 6-1, Carolina Cicu – Veronica Valgimigli 6-4, 4-6, 6-4. Il calendario prevede ora due trasferte consecutive in Trentino: venerdì 2 giugno a Trento contro l’Ata Trentino e domenica 4 giugno a Rovereto. La prima fase si chiuderà con due incontri casalinghi: domenica 11 giugno contro il Ct Reggio Emilia e domenica 18 giugno contro il Casalboni Santarcangelo di Romagna. Per le faentine l’obiettivo dovrà essere quello di evitare la retrocessione diretta, riservata alle ultime due del girone, cercando poi di guadagnare la salvezza nei playout.