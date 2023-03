Il Milan Club Faenza festeggia l’inizio della Primavera con due campioni rossoneri del passato, Sebastiano Rossi e Massimo Agostini.

Il 22 marzo (alle ore 19.30) al circolo del Rione Rosso, in via Campidori 28, sarà un “mercoledì da leoni” da non perdere per soci, familiari e amici.

A nove mesi dalla rifondazione, il sodalizio, intitolato al primo fondatore Carlo Sangiorgi, scomparso due anni fa, conta oltre 450 soci, che ne fanno uno dei più numerosi della regione e non solo.

“Seba” Rossi, portiere titolare nella prima metà degli anni ’90, ha fatto parte del Milan degli invincibili, conquistando cinque Campionati, tre Supercoppe italiane, una Coppa Intercontinentale, una Coppa dei Campioni (oggi Champions League) e due Supercoppe Europee. Ha detenuto il record di imbattibilità assoluta nella massima serie italiana a girone unico con 929 minuti per 22 anni, dal 1994 al 2016 (quando fu superato da Gigi Buffon con 974 minuti). Ha totalizzato 346 partite in serie A. Da luglio 2022 ricopre il ruolo di supervisore dei portieri del Cesena, la sua società di origine, con competenza dalla prima squadra alle giovanili.

Lavora a contatto con il concittadino, amico, ex collega calciatore Massimo Agostini che oggi è responsabile dell’area tecnica del Cesena. “Il Condor” come è stato soprannominato durante la sua carriera, ha giocato solo una stagione (1990-91) al Milan, ma significativa avendo conquistato la Coppa Intercontinentale e la Supercoppa Europea e il secondo posto in Campionato. Nella sua lunga carriera ha realizzato 129 gol tra i professionisti, poi è stato anche giocatore e allenatore di beach soccer

La serata sarà un ritorno al passato perché già nel 1991 il Milan Club Faenza organizzò un incontro conviviale con Rossi, Agostini e l’altro romagnolo rossonero del tempo, Gianluca Gaudenzi, a Cesenatico, mentre nel 1993 ospite d’onore all’hotel Cavallino fu Sebastiano Rossi.

L’incontro con i due ex calciatori romagnoli di Cesena è un altro tassello dell’attività del Milan Club Faenza presieduto da Giuseppe Sangiorgi, che ha realizzato numerose attività: le trasferte collettive allo stadio San Siro “Meazza” a Milan, la visione delle partite condivise sul grande schermo in sede, l’inaugurazione ufficiale con il grande allenatore rossonero Arrigo Sacchi, e azioni di solidarietà.

Prenotazione gradita entro martedì 21 marzo al bar del Rione Rosso o telefonando al numero 0546 680808 o 353 3781751