Grande impatto della raccolta differenziata in centro: netto calo dei rifiuti in discarica

Grande impatto del nuovo sistema di raccolta differenziata in centro. I rifiuti destinati in discarica sono diminuiti da 70 a 20 tonnellate. Sono i primi dati relativi al nuovo sistema adottato da Faenza illustrati in commissione consiliare. Non mancano certo i problemi. Il 15% dei residenti, infatti, non ha ancora ritirato il kit. Secondo lo storico di Hera, però, alcune potrebbero essere abitazioni in realtà non utilizzate. La problematica principale emersa però è legata alla carta. Le scatole di cartone non piegate infatti vanno spesso ad intasare i cassonetti. Molte provengono dalle attività commerciali, che non si avvalgono del servizio di raccolta stradale ideato appositamente per loro.

Di domenica, poi, le isole ecologiche si presentano colme. Comune ed Hera stanno pensando a soluzioni.