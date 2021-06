Scuola: premiati i disegni vincitori del concorso “Un poster per la Pace”

Si è svolta questa mattina presso il Palazzo dei Congressi di Ravenna la cerimonia di premiazione per il progetto “Un Poster per la Pace”, il concorso internazionale organizzato dai Lions Club di tutto il mondo. Il concorso, dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni, ha l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani al valore della Pace attraverso la realizzazione di un disegno. “La Pace attraverso il Servizio” è il tema scelto per l’edizione 2021, e oggi diversi studenti ravennati sono stati premiati per aver interpretato con creatività e sensibilità questo importante concetto.