Una piega per lo IOR: in tante a Lugo a raccogliere fondi a favore delle pazienti oncologiche

In tanti si sono presentati anche domenica 26 gennaio a Lugo per partecipare a “Una piega per lo IOR” la maratona di bellezza, dalle 9.30 di mattina alle 18 del pomeriggio, organizzata nella sede di Formart, l’ente di formazione del sistema Confartigianato) per raccogliere fondi a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo e donare così nuove parrucche alle pazienti oncologiche. Un team di parrucchiere ha offerto a tutte le partecipanti una piega di bellezza al costo simbolico di 10 euro. 4 mila euro furono i fondi raccolti durante l’ultima edizione dell’evento sociale tenutosi lo scorso 20 novembre a Ravenna.

D’altrone, una parrucca oncologica è ancora oggi un bene di lusso per molte pazienti: il suo costo infatti varia tra i 400 e i 1500 euro