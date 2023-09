Scuola elementare di fotografia è un corso di formazione atipico, articolato in una serie di appuntamenti nei weekend compresi fra settembre 2023 e dicembre 2024 e itinerante, che avrà luogo in diversi spazi della città.

Il percorso verrà presentato pubblicamente venerdì 29 settembre nella sala delle Arti, in piazza Kennedy 7, dalle 17 alle 20, insieme a una mostra di pubblicazioni realizzate da osservatorio fotografico e al dj set di Delphi (a cura di Spalato Wyale).

Si tratta di un progetto dell’assessorato alle Politiche giovanili del Comune a cura di osservatorio fotografico APS, laboratorio permanente di ricerca sulla fotografia nato a Ravenna nel 2009. L’identità visiva del progetto è curata da Emilio Macchia per eee studio.

Ogni iscritto avrà la possibilità di avvicinarsi alla fotografia da un punto di vista sia teorico che pratico: potrà fare esperienza di uno spaccato del mondo della fotografia contemporanea italiana e internazionale grazie all’incontro con personalità di rilievo (fotografi/e editori/trici, curatori/trici, photo editor), e seguire workshop tecnico/pratici che comprendono sia lezioni che uscite fotografiche.

Il ciclo di incontri potrà arricchire chi parteciperà di molti stimoli, dando l’occasione di studiare la fotografia dal vivo e non solo sui libri, con i professionisti del mestiere e in un vivace confronto con altre discipline. Alcuni incontri saranno articolati in due giornate: la prima (incontro teorico o presentazione libro) aperta a tutta la cittadinanza, la seconda dedicata nello specifico a chi parteciperà come iscritto.

Prenderanno parte al percorso formativo, fra gli altri, Guido Guidi, Paolo Zerbini, Cesare Fabbri e Silvia Loddo, Matteo di Giovanni, Francesco Neri, Alessandra Dragoni, Walter Costa, Jason Fulford, Marcello Galvani e Nick Waplington.

Il corso, guidato da Nicola Baldazzi e Veronica Lanconelli, prevede momenti di confronto collettivo e di condivisione del materiale prodotto.

Per informazioni e iscrizioni è già possibile scrivere a scuolaelementare.fotografia@gmail.com

www.osservatoriofotografico.com/scuolaelementaredifotografia