“Il sogno impossibile è diventato possibile, perché da quel momento in poi, lungo il nostro cammino, abbiamo incontrato ogni giorno nuovi amici disposti a unirsi a noi, ad aiutarci a realizzare quella cosa strana che continuavamo a chiamare sogno, ma che in realtà aveva già preso vita. L’Arena è stata, per dieci anni, patrimonio di Cotignola e patrimonio di tutti.

Oggi l’Arena, con il virus, non può esistere come l’abbiamo conosciuta, ma continua a vivere in altre forme. Il bar era lì, forse stanco, ma pronto per tornare a essere utilizzato non appena saremmo potuti tornare Liberi. Ora lo ricostruiremo: meglio di prima, sicuramente. Questa è la bella notizia. Non vogliamo subire questo incendio con la rassegnazione della distruzione. Lo accettiamo, come stimolo per un nuovo inizio. Crediamo nelle nostre idee, e col sorriso ricominceremo da qui” concludono i membri dello staff.