In Piazza del Popolo celebrato il 77° anniversario della Liberazione di Ravenna | VIDEO

Dopo l’intitolazione di una strada ad Arrigo Boldrini in Darsena, Ravenna celebra in Piazza del Popolo il 77° anniversario della Liberazione con la tradizionale cerimonia di deposizione di corone e omaggio alla lapide in memoria dei Caduti della Seconda Guerra Mondiale. Tornano a partecipare alla cerimonia anche i ravennati, l’anno scorso impossibilitati ad assistere a causa delle norme legate alla pandemia.

Dopo mesi di intensa guerriglia e lo sfondamento della Linea Gotica e la liberazione di Forlì, la liberazione definitiva di Ravenna fu sancita il 4 dicembre 1944 con l’arrivo in Piazza del Popolo delle truppe alleate e dei partigiani della 28^ Brigata Garibaldi dedicata alla memoria di Mario Gordini, fucilato all’inizio di quell’anno.