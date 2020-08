Questa mattina, intorno alle 9,15 circa, un uomo di 70 anni, in sella ad una mountain bike, stava percorrendo la pineta di lido di Dante verso Lido di Classe quando improvvisamente si è scontrato con un altro ciclista. In seguito alla collisione, l’anziano è caduto rovinosamente a terra, riportando un trauma cranico nonostante il caschetto di protezione. Il secondo ciclista invece non ha riportato lesioni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza e con l’elicottero, che ha trasportato il ferito all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità.