Il nuovo anno sportivo è ancora nelle primissime fasi e già arrivano grandi soddisfazioni per la scherma lughese.

Ben due ragazzi in forza al sodalizio di Lugo sono infatti stati ammessi a partecipare all’allenamento della nazionale under 20 di spada (i cosiddetti “Azzurrini”) in programma dal 4 al 9 settembre presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia.

Si tratta di Enrico De Pol e Francesco Segurini, che avranno quindi la possibilità di prendere parte a un evento formativo di altissimo livello, destinato ai migliori interpreti italiani della spada a livello giovanile: un meritato riconoscimento all’impegno e al talento dei due spadisti e un indubbio successo per la Schermistica Lughese, che si avvia quindi ad affrontare la stagione 2023/2024 sotto i migliori auspici.

Dal 4 settembre, peraltro, nella palestra di Via Sabin 52/3 riprenderanno – sotto la guida dei maestri Guido Marzari e Fulvio Barcucci, coadiuvati dal loro staff di istruttori – gli allenamenti e i corsi rivolti a bambini, ragazzi e adulti: anche quest’anno la scherma si conferma quindi una realtà solida e ben radicata nel panorama sportivo lughese.