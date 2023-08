È sconcertante apprendere che il Sindaco di Sant’Agata sul Santerno Enea Emiliani abbia contattato la Regione per esprimere le sue perplessità riguardanti la sicurezza idraulica del ponte ferroviario di Sant’Agata oltre un mese dopo la riunione del 3 luglio dove Regione, RFI e Protezione Civile regionale, hanno deciso il ripristino del collegamento entro l’inizio nuovo anno scolastico.

Il Sindaco Emiliani ha per caso scoperto che per ripristinare la linea ferroviaria, si sarebbe dovuto abbassare l’argine appena innalzato, proprio per motivi di sicurezza, dopo la segnalazione di un cittadino sulla stampa? Oppure ne era a conoscenza e sperava che nessuno se ne accorgesse? In entrambi i casi è una cosa molto grave, afferma Riccardo Vicari esponente di Fratelli d’Italia Bassa Romagna, aggiungendo “invece di fare propaganda contro il Governo di centrodestra, dicendo che lo Stato debba fare lo Stato – cosa che sta avvenendo – , si preoccupi di fare gli interessi della comunità di Sant’Agata sul Santerno e di mettere a conoscenza tempestivamente i suoi cittadini di tutto ciò che accade nel nostro comune; il Sindaco faccia il Sindaco”.