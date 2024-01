Sbarcati i primi profughi dalla Geo Barents: “Dal Governo disumanità e disorganizzazione”

Sbarcati dalla Geo Barents i primi 86 migranti arrivati questa mattina al terminal crociere di Porto Corsini poco dopo le 7. Una volta a terra, i profughi vengono portati mediante autobus al Pala De André dove è stato allestito il centro di accoglienza. Non sono state riscontrate particolari emergenze sanitarie. Solo 10 persone rimarranno in provincia di Ravenna. Per la maggior parte saranno destinati a Solarolo, le altre persone verranno suddivise fra Cotignola, Lugo e un minore non accompagnato sarà diretto a Santa Maria in Fabriago. Tutti gli altri profughi verranno suddivisi fra il resto delle province dell’Emilia-Romagna, in Lombardia e in Toscana.