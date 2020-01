Sabato 25 gennaio la Compagnia filodrammatica di Casola Canina sarà protagonista del nuovo appuntamento della rassegna di teatro dialettale nella sala parrocchiale “Sacra famiglia di Nazaret” di Sant’Agata sul Santerno, in via Fucci Pollini 2. Alle 20,45 c’è la commedia brillante in tre atti La stasò dal steli di Massimo Abati.

Al termine dell’appuntamento ci sarà l’estrazione della lotteria. La rassegna prosegue fino a febbraio con l’ultimo appuntamento.

L’ingresso è a offerta libera. Il ciclo di appuntamenti è organizzato dalla parrocchia di Sant’Agata sul Santerno, con la collaborazione della fondazione “Luigia Fucci Pollini” e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.