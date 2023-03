Sanità, riduzione degli organici: i sindacati in protesta di fronte alla sede dell’Ausl Romagna

Sindacati in presidio a Ravenna, di fronte alla sede principale dell’Ausl Romagna, in protesta per le condizioni di lavoro degli operatori della sanità e per le nuove possibili disposizioni che potrebbero ricadere sui lavoratori. Di fronte infatti ad un personale carente, sia in campo medico, sia in campo infermieristico, sia negli ospedali, sia nelle realtà territoriali e ambulatoriali, si prospetta una possibile ulteriore riduzione del turn over e quindi degli organici per ridurre la spesa pubblica.