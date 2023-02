Si sono completate domenica scorsa a San Michele e ieri sera, lunedì, al circolo “il Tondo” di Lugo le trenta celebrazioni della ricorrenza della Repubblica Romana, tradizionale appuntamento promosso dai repubblicani che quest’anno ha registrato in tutta la provincia una grande partecipazione non solo di iscritti all’Edera ma di tante comunità che hanno dimostrato come il IX Febbraio sia ormai una Festa civica di tutta la cittadinanza.

Al Circolo Saffi di San Michele Giannantonio Mingozzi, assieme al segretario comunale Nives Raccagni ed al vice Massimo Cimatti, ha ringraziato “tutti i volontari che si sono impegnati nelle sezioni, nei circoli e nelle sale pubbliche affinchè questa data rappresenti ancora i valori della Repubblica e della Libertà che il Risorgimento ci ha consegnato e che noi dobbiamo difendere”.

“Per questo in tutte le sedi gli esponenti del PRI, a partire dal vicesindaco Fusignani e da tutti i segretari di sezione hanno dedicato ogni celebrazione più che ai ricordi all’attualità di una battaglia che oggi significa ancora combattere le tirannie, gli invasori e coloro che annullano ogni dignità per chi difende la democrazia: alle donne patriote dedichiamo tutta la nostra solidarietà e l’orgoglio della Costituzione Repubblicana del 1849, la prima che stabilì il loro diritto di voto”.