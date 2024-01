Sala slot. La giunta: “Rispettate le norme sui luoghi sensibili”. Ma è scontro con maggioranza e opposizione

Non sarà il Comune di Faenza a fermare la nascita della nuova grande sala slot di via Granarolo 75. Lo ha spiegato il vicesindaco Andrea Fabbri durante il consiglio comunale, rispondendo a due interrogazioni di Italia Viva e Lega che chiedevano all’amministrazione comunale spiegazioni riguardanti quello che a loro dire è stato il cambio di atteggiamento adottato, rispetto alla giunta Malpezzi, in merito alla concessione di permessi per l’apertura di nuovi centri dedicati al gioco d’azzardo. È stato un confronto a tratti acceso, portato avanti di fronte ad una trentina di residenti dell’area attorno a via Granarolo, preoccupati per l’apertura della sala slot. Una petizione contro l’apertura fatta partire dai residenti aveva negli scorsi mesi raccolto 450 firme.

L’intera questione passa ora in mano al Questore di Ravenna, che avrà il compito di valutare la concessione della licenza.