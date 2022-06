Sabato la Notte romantica dei Borghi più Belli d’Italia arriva anche a Brisighella

La Notte romantica dei Borghi più Belli d’Italia andrà in scena anche a Brisighella. Sabato 25 giugno la Pro Loco torna a dipingere un’atmosfera romantica fra le vie del piccolo borgo. Locali e ristoranti accoglieranno i clienti con tavoli a lume di candela e piatti a tema. La serata quest’anno sarà anche l’occasione per un viaggio nel passato, nell’Ottocento, grazia alla collaborazione con l’Accademia Professionale di Danza Ottocentesche di Ancona. Musei e sale espositive aperte fin dal pomeriggio. Diversi gli eventi in programma accompagnati dalle musiche di un flash mob unplugged che coinvolgerà i musicisti che si alterneranno fra gli angoli e le strade.