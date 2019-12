Sabato 14 dicembre alle ore 17 in Piazza del Popolo 31 si svolgerà la cerimonia inaugurale dei Giardini a Natale 2019. Durante l’inaugurazione, che vedrà la presenza degli amministratori di Faenza, Cesena e Cervia e degli sponsor aderenti alla manifestazione, verranno premiati tutti gli allestitori partecipanti.

Inoltre, dalle ore 9 alle ore 12.30 sotto la torre di Piazza del Popolo verrà allestito dal Servizio Ambiente in collaborazione con diversi gruppi di volontari un banchetto per la distribuzione gratuita di piantine offerte dalla forestale: Associazione “Fuori Dal Coro”, Associazione “Fatti D’Arte”, Associazione “Fronte Comune”, Associazione “Gruppo Di Acquisto Solidale Faenza”, Associazione “Piantiamola”, Gruppo “Friday For Future”,“Gev”, ”Legambiente”, Tecnici Servizio Giardini e tanti altri.

L’evento dei Giardini a Natale 2019,“Giardini in Volo”, vede la partecipazione di 18 allestitori.

E’ possibile votare il giardino preferito utilizzando la brochure dedicata o un semplice foglio bianco, indicando il numero del giardino e inserendo la votazione nell’urna apposita che si trova presso la Pro Loco di Faenza. In alternativa è possibile esprimere il proprio voto mettendo un like alla foto del giardino sulla pagina Facebook “Faenza Giardini a Natale”.

Il termine ultimo per la votazione è l’1 gennaio 2020.

La premiazione avverrà il 5 gennaio 2020 durante la Nott de Bisò in Piazza del Popolo.