Il tour di FIAB Ravenna di sabato parte come sempre dalla centrale Piazza San Francesco per dirigersi, questa volta, verso la Pineta San Vitale. Passando per la testa della Darsena di città dove è esposto il Moro di Venezia, raggiungeremo e costeggeremo il Parco di Teodorico.

Ci si dirige quindi verso i Lidi Nord attraversando la Pineta San Vitale, uno dei paesaggi naturali più caratteristici del ravennate, che fa parte del Parco Regionale del Delta del Po. Oltre alla bellezza della natura, si potrà ammirare l’antica caratteristica costruzione de la Ca’ Vecia e potrà capitare di vedere i cavalli lasciati in libertà.Si costeggia la Pialassa Baiona, area naturale protetta, e si rientra a Ravenna passando per Marina Romea, grazioso centro balneare, e Porto Corsini, per arrivare a Marina di Ravenna attraversando in traghetto il canale Candiano.

Pedalando lungo la Ciclabile del mare si rientra infine a Ravenna. Il percorso è di circa 45Km su asfalto e sterrato, su ciclabili e strade a basso scorrimento. E’ obbligatorio il green pass. Potrete trovare tutti i dettagli sui nostri social e sul nostro sito internet www.fiabravenna.it dove è sempre scaricabile il nostro programma delle escursioni 2022 e dove potrete associarvi a FIAB Ravenna.