Venerdì 28 luglio, dalle ore 19.30, il Podere OrtInsieme in via Provinciale Molinaccio 30 a Russi ospita Stadera, la prima cooperativa di consumo autogestita della Romagna, che presenterà la sua rete di acquisti collettivi.

Nel 2020 Stadera ha aperto in via Cesari 73 a Ravenna un punto vendita cooperativo con 50 soci. Dopo 3 anni di attività, oggi riunisce più di 400 famiglie, il negozio conta 1.800 referenze, tra cui 60 prodotti sfusi alimentari e 20 sfusi per l’igiene, frutta e verdura da produttori locali, prodotti biologici, articoli per la casa e per la persona.

Ora la cooperativa intende creare un servizio di consegna per le zone più distanti dal punto vendita, perché molte persone vorrebbero acquistare sostenibile, ma non hanno possibilità di raggiungere il negozio in città. La filosofia di Stadera è essere un’alternativa alla grande distribuzione e alla costruzione di nuovi ipermercati, sostenere i produttori locali riconoscendone il valore del lavoro, proporre prodotti sostenibili e accessibili.

Programma della serata

Dalle ore 19.30 – Assaggi di prodotti di Stadera

Dalle 20 – Cena (antipasto, primo, dolce, costo 18 euro). Prenotazione obbligatoria (solo per la cena) entro il 25 luglio. Per info: tel. 335 6391756 (Alberto).

Dalle 21 – Presentazione della RETE ACQUISTI COLLETTIVI