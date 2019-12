La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di E.Z.T. 35enne cittadino marocchino, senza fissa dimora, per il reato di tentato furto aggravato.

Ieri pomeriggio una Volante dell’Ufficio Prevenzione generale Soccorso Pubblico è intervenuta presso l’Extracoop di via Bussato, presente all’interno del centro commerciale ESP, dove un addetto alla vigilanza antitaccheggio ha fermato un ragazzo che si era impossessato di merce esposta sugli scaffali.

In particolare agli agenti intervenuti l’addetto alla sicurezza ha riferito di avere osservato lo straniero che visionava degli articoli nel reparto elettronica e poi subito dopo si spostava nel reparto alimentare da dove prelevava una lattina di birra dagli scaffali.

L’uomo quindi si era avvicinato alle casse e dopo aver pagato la bevanda era uscito dal supermercato.

La guardia giurata ha provveduto quindi a fermare il giovane e lo ha accompagnato negli uffici dell’Ipercoop dove lo straniero ha consegnato una confezione di uno speaker wireless che si era presentato con la confezione rotta nella parte in cui è normalmente apposto il dispositivo antitaccheggio.

E.Z.T. è stato preso in consegna dai poliziotti che lo hanno condotto negli uffici della Questura dove è stato dichiarato in arresto per il reato di tentato furto aggravato.

Il giovane, dopo le formalità del caso, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.

La merce, del valore complessivo di 30 euro, sarà riconsegnata ai responsabili dell’Ipercoop.