Rovinosa caduta in via Mercanta: ciclista trasportato al Bufalini

Grave incidente nel pomeriggio di martedì in via Mercanta, a Celle, dove un uomo di 56 anni è rimasto ferito dopo una caduta in bicicletta intorno alle 18. L’uomo stava scendendo lungo la discesa di via Mercanta quando, all’altezza del civico 7, ha perso il controllo della bici ed è caduto violentemente a terra, attraversando la carreggiata e fermandosi contro alcuni cespugli al confine con un campo. È stato richiesto l’intervento del 118, arrivato in via Mercanta inizialmente con un’ambulanza, poi, viste le conseguenze della caduta per il ferito, è stato attivato anche l’elicottero di Romagna Soccorso.