Cambio ai vertici della Pallavolo Faenza Asd. L’assemblea della società, convocata nella serata di lunedì 3 agosto, ha eletto Rosario Bassi nuovo presidente della società e Daniele Ferrari nuovo vice presidente. Scelte legate alla continuità, finalizzate nel portare avanti il progetto intrapreso dal presidente uscente Giovanni Mingazzini, che lascia questo ruolo dopo dieci anni.

Bassi è da sempre un uomo cardine della Pallavolo Faenza ed è nel consiglio direttivo dal 2009 ovvero dalla fondazione della società. Tra i ruoli dirigenziali che ha coperto, ci sono stati quello di responsabile della logistica e campionati, nonché quello di dirigente della prima squadra. Ferrari è invece nel club dal 2011 ed è responsabile della direzione sportiva, essendo stato allenatore ed in seguito team manager.

“Sono onorato che l’assemblea abbia deciso di nominarmi presidente – spiega Bassi – e lo ritengo un premio alla passione che mi lega a questa società. Ringrazio Mingazzini per aver permesso alla Pallavolo Faenza di diventare la prima realtà pallavolistica cittadina e tra le migliori a livello provinciale, facendola crescere tantissimo in questi anni: nel 2009 avevamo 200 bambini nel settore giovanile e una squadra in serie D femminile, mentre ore nel vivaio ci sono 430 bambini tra squadre maschili e femminili oltre ad una formazione in B2 femminile, una in C femminile e una in D maschile. Numeri che testimoniano l’ottimo lavoro svolto dal consiglio direttivo, dai dirigenti e dagli allenatori sotto la presidenza Mingazzini, che siamo contenti resti in società.

La filosofia di azione della società sarà tracciata nel solco di quanto di buono è stato fatto in questi anni, continuando a promuovere l’attività giovanile ritenendola fondamentale a livello sportivo e sociale, affiancandovi quella con le tre prime squadre. La serie B2 femminile è la nostra vetrina e il punto d’arrivo per tutte le nostre giovani: uno stimolo che le dovrà portare a dare sempre il massimo.

Il lungo stop dovuto al Coronavirus e la nuova situazione che viviamo ogni giorno ci hanno obbligati a compiere alcuni adattamenti e accorgimenti nella programmazione delle squadre che comunque trovano il proprio fondamento nei valori dello sport che abbiamo sempre seguito, cercando di migliorarci e di crescere giorno dopo giorno. Questa è la filosofia che seguirò insieme al vice presidente Ferrari e a tutte le persone che fanno parte e che vorranno fare parte della Pallavolo Faenza”.

Il Consiglio Direttivo ha visto inoltre la conferma di Verdiana Casadio nel ruolo di segretaria e tesoriere e l’ingresso di Giampiero Ghiselli, storico dirigente della pallavolo maschile faentina.