Rosa Finelli è la nuova referente provinciale del circolo di M24A ET Ravenna. Rosa Finelli, farmacista, si va ad aggiungere alla squadra delle referenti provinciali dell’ Emilia Romagna formata da Mariagrazia Dilillo, chimico e referente provinciale di Bologna e Libera La Face, ingegnere aerospaziale e referente provinciale di Modena.

“Sono una farmacista, esperta di medicina integrata e appassionata di piante officinali” spiega Finelli. Nata in Puglia e profondamente legata alla mia terra d’origine, che ho dovuto lasciare a soli 15 anni poiché i miei genitori decisero di trasferirsi in Romagna, nella speranza di poter offrire un futuro migliore ai loro tre figli. Ho conosciuto il Movimento grazie a Pino Aprile che mi ha aperto gli occhi, attraverso i suoi libri, sulla vera origine della questione meridionale e le ingiustizie che ancora oggi vengono perpetrate ai danni del Sud. Poiché vivo sulla mia pelle il dramma di essere forestiera, lontana dalla propria terra natia, vorrei battermi in prima persona affinché più nessun meridionale e per nessuna ragione si debba sentire costretto ad emigrare. Da qui, la mia disponibilità a servire la causa dell’equità territoriale, pilastro di questo nuovo progetto politico”.

Il circolo provinciale di Ravenna è intitolato ad Attilio Pratella, un pittore nato a Lugo di Romagna, formatosi all’ Accademia delle Belle arti di Bologna. Di seguito si trasferì a Napoli dove affinò la sua tecnica.

“Vicino alle tematiche della Scuola di Posillipo, elaborò uno stile particolare e aggraziato. Partecipò a svariate edizioni della mostra napoletana della Promotrice Salvator Rosa.

Continuò a dipingere Napoli della quale si era innamorato.

Essendo nel circolo di Ravenna presenti molti napoletani e romagnoli abbiamo ritenuto omaggiarli con questa figura che fa da ponte tra le due culture”