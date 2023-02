Il gruppo consigliare di Romagna Cervese, nel consiglio comunale di Cervia, ha presentato un’interrogazione dove chiede chiarimenti su la chiusura con sbarra automatica della area adiacente alla Darsena.

Ecco il testo completo:

“INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: chiarimenti su chiusura con sbarra automatica di area adiacente alla Darsena.

Da alcuni mesi a questa parte, la superficie verde ubicata fra l’area in cui è presente la Chiesetta di Sant’Antonio e la relativa Darsena risulta essere inaccessibile ai mezzi “non autorizzati”.

In particolare, su segnalazioni accumulate da residenti e turisti, percorrendo in auto il viale Alfredo Oriani, da ovest verso est, non è più possibile svoltare a destra per immettersi nell’area oggetto di codesta interrogazione, utilizzata in passato per piccole soste da quegli automobilisti che, ad esempio, si dovevano recare nella Chiesa limitrofa piuttosto che nelle attività commerciali presenti.

Si dirà che a poche centinaia di metri, è presente la piazza Andrea Costa, caratterizzata da svariati stalli (salvo il giovedì mattina giorno di mercato regolare), ma a volte per l’utenza debole, non necessariamente solo i portatori di handicap – che possono usufruire di particolari benefici di legge – come ad esempio le persone anziane, codesta area attenzionata poteva essere di particolare utilità.

Alla luce di quanto sopra esposto

C H I E D I A M O

corrisponde a verità che l’Amministrazione Comunale cervese ha impiegato risorse economiche proprie per l’installazione di una sbarra elettronica automatizzata avente finalità di chiudere l’area sopra indicata? In risposta negativa al punto di cui sopra, chi ha svolto i lavori per la delimitazione di questa superficie ovvero chi è abilitato ad avere l’apposita chiave o telecomando di azione della sbarra citata? (Segnaliamo altresì l’assenza di una specifica cartellonistica verticale aggiornata). Quali soggetti sono autorizzati a penetrare col proprio autoveicolo all’interno di questa area? ( Si richiedono analoghe delucidazioni sulla presenza di altre sbarre elettroniche lì presenti )

Ai sensi del comma 4° dell’art. 27 del Regolamento del Consiglio Comunale chiediamo risposta entro giorni 20 (venti) dal deposito della presente, ovvero entro e non oltre il 12.03.2023.”

I Consiglieri Comunali

Gianluca SALOMONI e Monica GAROIA