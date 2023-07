Rissa al bar della stazione poco prima delle 19. Diverse le chiamate giunte alla Centrale Operativa che raccontavano di una decina di giovani coinvolti in un parapiglia che ha creato non poco clamore fra i viaggiatori presenti.

In stazione sono quindi state inviate una decina di pattuglie fra Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale. Gli agenti sono riusciti a riportare la situazione alla normalità e hanno iniziato a verificare i documenti di identità di tutti i ragazzi presenti. Non è però ancora chiaro che cosa abbia scatenato lo scontro e le esatte dinamiche degli eventi.

Fortunatamente nessuna delle persone estranee alla zuffa è rimasta coinvolti e i locali della stazione non hanno riportato danni.