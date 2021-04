Sono durate tutto il giorno le operazioni dei Vigili del Fuoco a Fognano per spegnere l’incendio scoppiato nei boschi sopra Fognanello. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 11.40. Dopo la chiamata alla centrale operativa, sono state impegnate 5 squadre con 7 mezzi, intervenute da Faenza, Ravenna e Casola Valsenio. L’area interessata dal rogo al termine delle operazioni è stata di 3 ettari, tutto bosco. Vista la difficoltà ad accedere all’area interessata dalle fiamme, da Bologna è intervenuto anche l’elicottero “Drago” per spegnere l’incendio rovesciando acqua dall’alto.

Quando l’allarme era ancora nelle sue fasi iniziali, un residente del posto si è ferito, ustionandosi le braccia, nel tentativo di spegnere il rogo. Le sue ferite sono però state giudicate non gravi. È stato lambito anche un altare dedicato alla Madonna, con diversi doni da parte di numerosi fedeli, ma le fiamme sono state spente poco prima che potessero bruciare l’area.

Nel tardo pomeriggio sempre di giovedì è poi scoppiato un secondo incendio a Brisighella, su Monte Olivello. Sul posto sono accorse squadre da Faenza, Ravenna, Casola Valsenio e anche Marradi. 18 gli uomini in campo, che hanno lavorato anche nel corso della notte. Complice il vento, l’area interessata dalle fiamme è andata allargandosi velocemente. Ferita un’altra persona, anche se non in maniera grave.