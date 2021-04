Riteniamo opportuno ritornare sulla questione della viabilità in via Baiona soprattutto in merito alla circolazione degli automezzi pesanti che si recano allo stabilimento Marcegaglia e alle altre aziende della zona industriale. Non notiamo pesanti situazioni di criticità. Attraverso cittadini che lavorano in zona e percorrono la via Baiona, abbiamo monitorato per diversi giorni e in fasce orarie diverse la situazione e come si evince dalle foto allegate non si riscontrano problemi tali da dover intervenire su una revisione affrettata della viabilità. Ancor più non servirebbe a nulla consentire l’accesso dei camion alla parte nuova di via Baiona.

È certamente necessario intervenire nella sistemazione della viabilità in previsione dello sviluppo di alcune attività considerando anche che la strada permette diverse soluzioni alternative, come altre soluzioni sono state pensate insieme alle tre Pro loco del territorio. E aspettiamo di essere convocati dal sindaco De Pascale per illustrare e trovare una soluzione unitaria ma che non metta a rischio l’incolumità dei cittadini. E a tal proposito rinnoviamo la nostra richiesta di monitorare la zona per evitare comportamenti scorretti e pericolosi da parte di tanti camionisti. Ricordiamo che il sindaco ha detto che la Polizia Locale avrebbe presidiato la zona ma a parte il proclama, noi non abbiamo ancora visto nessuna pattuglia monitorare il traffico e sanzionare i comportamenti pericolosi. Attendiamo fiduciosi e pronti a collaborare.