Ripristinati quasi tutti gli spazi distrutti dall’alluvione alla Pirazzini

Venerdì la scuola Pirazzini di Faenza inizierà l’anno scolastico regolarmente. Si tratta di una delle scuole colpite dall’alluvione. In realtà le lezioni erano riprese normalmente anche dopo gli allagamenti. Ora però sono stati ripristinati quasi tutti i laboratori e l’orto didattico andati distrutti. Non sarà però ancora utilizzabile la palestra. La vera novità sarà legata al nuovo metodo di insegnamento che verrà introdotto gradualmente a scuola: la Dada-logica, che porterà con sé anche una nuova concezione degli spazi. Il nuovo metodo coinvolgerà principalmente una prima e una quinta, ma in realtà tutti i bambini inizieranno a sperimentare nuove abitudini.