Taglio del nastro, ieri pomeriggio, che ha dato ufficialmente il via alla XX° Edizione del Mercato dei Sapori d’Europa. Alla cerimonia erano presenti il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, la Consigliera Regionale Manuela Rontini, il Vice Sindaco del Comune di Cervia Gabriele Armuzzi, l’Assessora agli eventi e alle attività economiche del Comune di Cervia Michela Brunelli, l’Assessore ai lavori pubblici Enrico Mazzolani, il Presidente del Consiglio Comunale Gianni Grandu, la Vice Presidente del Consiglio Comunale Daniela Monti, il Presidente Fiva Confcommercio Cervia e Vice Presidente Fiva Confcommercio nazionale Guido Guidazzi, il Presidente Fiva Confcommercio Emilia Romagna Alverio Andreoli, il Funzionario Fiva Confcommercio Cervia e Vice Direttore Confcommercio Ascom Cervia Carlo Pollarini, il Comandante Polizia Locale di Ravenna Andrea Giacomini, il Presidente del Parco della Salina di Cervia Giuseppe Pomicetti, il Comandate Tenenza Guardia di Finanza di Cervia Luogotenente Marco Buscetta, il Comandante della compagnia Carabinieri di Cervia-Milano Marittima Michele Dileo, il Comandante della Stazione Carabinieri di Cervia Marco Barsanti e il Comandante della Polizia Locale di Cervia Giorgio Benvenuti.

Quest’anno, ogni espositore, è stato omaggiato in segno di benvenuto e buon auspicio dagli organizzatori e autorità cittadine con una bottiglia di Sangiovese e una targa speciale per gli espositori presenti sin dalla prima edizione.

Già da ieri mattina il Mercato Europeo si è vivacizzato con i numerosi visitatori che attendevano l’inizio del week end più gustoso dell’anno per assaporare cibi e acquistare oggetti artigianali internazionali – riuniti sotto la Torre San Michele. Oltre 120 stand per tutti i gusti e palati. Continuano anche le mostre allestite presso i Magazzini dei Sale e il punto beneficenza dedicato al progetto ‘Assieme per la Salina’ di Cervia, i Cerviaman e al gruppo ‘Sei di Cervia se…’

Oggi e domani gli stand resteranno aperti fino alle ore 24.00, pronti ancora una volta ad accogliere i visitatori per gli acquisti o anche solo per una degustazione.