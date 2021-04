Il 26 aprile tornano a riaprire bar e ristoranti in zona gialla a pranzo e a cena con tavoli solo all’aperto. Per molti ristoratori della provincia di Ravenna, però, non sarà una vera e propria ripartenza. Molte attività riapriranno in perdita solo per far vedere che ancora esistono. Troppo poco lo spazio all’aperto, troppo incerto ancora il clima, così come le incertezze per il futuro con le attività che si sentono ancora troppo limitate per permettersi di risollevarsi dopo mesi di chiusure.