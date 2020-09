Riolo Terme pronta ad accogliere i Mondiali di Ciclismo

Sono iniziati a Imola i Campionati Mondiali di Ciclismo con le prove cronometrate. L’appuntamento più atteso è però per il weekend, quando si assegneranno i titoli su strada lungo il percorso che partirà dall’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, arriverà a Mazzolano, attraverserà Riolo Terme e Isola, percorrerà la Cima Gallisterna e tornerà a Imola. Un anello che le donne, sabato, compieranno 5 volte, con partenza alle 12.30, mentre gli uomini, domenica, 9 volte, con partenza alle 9.30. Il primo passaggio a Riolo è previsto 20-30 minuti dopo la partenza. Il borgo ha trasformato le proprie vetrine per accogliere il passaggio dei ciclisti. Tutto il centro città sarà praticamente isolato e non potrà essere raggiunto in auto, mentre è stato attivato un servizio navetta gratuito. Saranno 4 i varchi previsti (via Massarenti – pedonale e carrabile d’emergenza -, incroci via Firenze/Piazzale Marconi – pedonale -, via Firenze/via Limisano Pedonale – pedonale -, via Firenze/Via Molino Nuovo – pedonale e carrabile) Davanti al Comune sarà disponibile un maxischermo per assistere alla gara, mentre i tifosi più appassionati sono già attesi a pernottare lungo il percorso di gara