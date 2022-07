“I circoli di Rifondazione: “Un altro mondo è possibile”, Conselice e Villa San Martino aderiscono al presidio promosso da: Per il Clima Fuori dal Fossile, Legambiente e Fridays for Future, che si terrà sabato 30 luglio per dire NO ALLA PERMANENZA A LUNGO TERMINE DEL RIGASSIFICATORE.

Per il potere italiano ogni occasione è buona per fare affari in barba all’ecologia e ad una progettazione futura in linea con le tecnologie contemporanee e future. La situazione d’emergenza attuale non giustifica un impianto che rimarrà a Ravenna per un minimo di 25 anni. Siamo dipendenti dal gas Russo per circa il 20% delle nostre forniture, la Germania per il 60% e non fa scelte così scellerate.

Le energie rinnovabili sono la soluzione che potrà permettere la nostra permanenza sul Pianeta, ma gli ostacoli che la burocrazia pone verso questa scelta sono molti e vanno rimossi. Gli studi ci dicono che se l’Italia pannellasse col solare tutti i tetti dei capannoni industriali attivi e dismessi coprirebbe il fabbisogno energetico e produrrebbe addirittura un avanzo di energia che potrebbe usare per l’idrogeno pulito.

Invece il potere nazionale e locale immagina per Ravenna un futuro del 1800, con rigassificatori, gnl, e non dimentichiamo anche il progetto di immagazzinare la CO2 in mare che vedeva sempre Ravenna protagonista. Questo vecchio potere vuole fare affari a discapito della salute di tutti è ora di cambiare.

Saremo al presidio dalle ore 10.00 a Marina di Ravenna .”